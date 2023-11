Britanski zunanji minister Cameron na nenapovedanem obisku v Izraelu

London/Tel Aviv, 23. novembra - Britanski zunanji minister David Cameron je danes prispel na nenapovedan obisk v Izrael, so sporočili iz Londona. Na programu ima srečanja z izraelskimi in palestinskimi voditelji. Cameron si je medtem že ogledal kibuc Beri blizu Gaze, ki so ga je 7. oktobra napadli borci palestinskega gibanja Hamas.