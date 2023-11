Po podatkih ZN lani največ umorov žensk v zadnjih 20 letih

New York, 23. novembra - Lani je bilo po svetu umorjenih 89.000 žensk in deklet, kar je največ v zadnjih 20 letih, so danes opozorili Združeni narodi. Zaskrbljujoče število femicidov je jasen opomin, da se človeštvo še vedno spopada z globoko zakoreninjeno neenakostjo in nasiljem nad ženskami, je izpostavila izvršna direktorica UNODC Ghada Waly.