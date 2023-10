Društvo SOS vabi k sodelovanju pri projektu o ozaveščanju femicida

Ljubljana, 30. oktobra - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja pripravlja projekt, ki bo poskušal osvetliti podobe femicida v Sloveniji. Zato vabijo, da se jim oglasijo svojci, prijatelji, sodelavci in drugi bližnji žrtev intimnopartnerskega femicida, ki bi želeli deliti svoje izkušnje, doživljanje in pričevanje.