V Gradačcu pokopali eno od žrtev trojnega umora, po BiH protesti

Doboj, 14. avgusta - V mestu Gradačac na severu Bosne in Hercegovine so danes pokopali žensko, ki jo je v petek umoril nekdanji soprog, nato pa ubil še dva človeka ter dva ranil in na koncu sodil še sebi. V več mestih po državi so medtem potekali protesti proti družinskemu nasilju, poročajo mediji.