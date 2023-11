Izraelske sile naj bi pridržale direktorja bolnišnice Al Šifa

Gaza, 23. novembra - Zdravnik v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da so izraelske sile danes pridržale direktorja in več drugih zaposlenih. Še naprej pa iz oblegane bolnišnice evakuirajo bolnike. Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca so evakuirali še 190 pacientov, spremljevalcev in zaposlenih.