SKS: Kako živeti varno v 21. stoletju s pozivom k večji odgovornosti posameznikov

Ljubljana, 21. novembra - Na prvem pogovoru na Pogovorni postaji Slovenskega knjižnega sejma (SKS) z naslovom Kako bolj varno živeti v nemirnem 21. stoletju? sta geografa Dušan Plut in Tajan Trobec ter hidrolog Janez Polajnar spregovorili o okoljevarstvenih temah. Vsi so se strinjali, da se bomo morali ljudje prilagoditi, omejiti svoje potrebe in ravnati bolj odgovorno.