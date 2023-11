SKS vabi na ogled knjig vseh večjih založb in več kot 260 dogodkov

Ljubljana, 21. novembra - Slovenski knjižni sejem (SKS) bo danes zjutraj na Gospodarskem razstavišč odprl vrata za obiskovalce. Sejemsko dogajanje se bo raztezalo na več kot 2000 kvadratnih metrih v dvoranah Kocka in Kupola, kjer bodo knjige in druge publikacije razstavile vse večje slovenske založbe. Na različnih prizoriščih se bo do nedelje zvrstilo več kot 260 dogodkov.