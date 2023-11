SKS: Na Pisateljskem odru obudili spomin na pesnico in prevajalko Lily Novy

Ljubljana, 22. novembra - Pod okriljem Mohorjeve družbe iz Celovca so na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma (SKS) spregovorili o pomembni vlogi pesnice in prevajalke Lily Novy, ki jo je imela v nekoč moško dominiranem literarnem svetu. Po besedah moderatorke Mance Košir je Lily Novy šarmirala tako s svojo prezenco kot s poetično besedo v slovenščini in nemščini.