Na Hrvaškem močna burja, v Sarajevu prvi letošnji sneg

Reka, 22. novembra - Meteorologi na Hrvaškem danes opozarjajo pred močno burjo na Kvarnerju, v delu Istre in severne Dalmacije. Orkanski sunki vetra, ki bodo dosegali tudi do 160 kilometrov na uro, so davi že povzročali težave in pri Kamenjaku prevrnili tovornjak. V gorskih predelih je ponekod medtem zapadel sneg, prvič letos pa je pobelil tudi Sarajevo v sosednji BiH.