Na severu hrvaške obale težave povzročale obilne padavine, v Zagorju toča

Zagreb, 31. oktobra - Deli Reke so se danes zaradi obilnih padavin znašli pod vodo, na severnem Jadranu pa so znova izmerili enega od najvišjih vodostajev. Močne padavine, ki sta jih je ponekod spremljala močan veter in toča, so povzročale težave tudi v nekaterih drugih delih Hrvaške. V Gorskem kotarju je močno narasla reka Kolpa, v Zagorju pa je padala toča.