Split, 5. novembra - V Splitu, Šibeniku, Zadru in Trogirju so zaradi juga z močnimi sunki vetra in dežja danes poročali o poplavljenih obalah ob Jadranskem morju, pa tudi bližnjih ulicah in cestah. Močan dež je poplavil tudi ulice na Reki, poroča hrvaški portal Index.