Morje poplavljalo mesta na severni obali Hrvaške

Reka, 27. oktobra - Dež in močan veter sta danes zajela tudi dele hrvaške obale in Zagreb. Največ težav sta v kombinaciji z visoko plimo povzročila na severnem Jadranu, kjer je morje med drugim poplavljalo na Reki, v Umagu in Rovinju. V Bakru pri Reki so izmerili tudi enega od največjih vodostajev v zadnjih sto letih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.