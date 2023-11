Z avtobusi in vlaki se vozi manj ljudi kot v 2008

Ljubljana, 21. novembra - Avtobusi in vlaki v Sloveniji so lani prepeljali manj potnikov kot v letu 2008, vsaj v železniškem potniškem prometu pa število potnikov zadnja leta spet raste. Zmanjšalo se je število potniških in tovornih vagonov, čeprav vlaki prepeljejo več blaga, kažejo podatki statističnega urada, ki jih je objavil pred svetovnim dnevom trajnostnega prometa.