Teden mobilnosti za varčnejše načine potovanja

Ljubljana, 14. septembra - Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Tokrat v ospredje postavlja temo Varčne poti in odločitev za racionalnejše načine potovanj. V Sloveniji gospodinjstva za stroške prevoza porabijo vse več denarja, ceste pa so vse bolj obremenjene.