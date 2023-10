V tednu mobilnosti letos sodelovalo 99 občin

Razkrižje, 19. oktobra - V pobudi Evropski teden mobilnosti je letos septembra aktivnosti izvajalo 99 občin, s čimer se je število sodelujočih lokalnih skupnosti v dveh desetletjih izvajanja kampanje najbolj približalo številu 100, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Najbolj aktivni so bili letos v Velenju, Tolminu in Rečici ob Savinji.