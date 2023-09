V Podutiku že sedmi kolopark v Ljubljani

Ljubljana, 21. septembra - V Evropskem tednu mobilnosti je Mestna občina Ljubljana (Mol) kot enega izmed trajnih ukrepov odprla kolopark ob Dolniški ulici v Podutiku. Gre za poligon, namenjen predvsem igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov, so danes sporočili z Mola.