Bruselj: Slovenski proračunski načrt za 2024 v skladu s priporočili EU

Strasbourg, 21. novembra - Osnutek načrta proračuna za leto 2024, ki ga je Slovenija v Bruselj poslala sredi oktobra, je v skladu z julija podanimi priporočili, v danes objavljeni oceni ugotavlja Evropska komisija. Pri oceni, ki so jo objavili v okviru jesenskega svežnja evropskega semestra, so sicer upoštevali zgolj ukrepe, sprejete ali napovedane do konca oktobra.