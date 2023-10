Fiskalni svet o predlogih proračunov: Nadaljevanje ekspanzivne javnofinančne politike neustrezno

Ljubljana, 16. oktobra - Javnofinančna politika bo tudi v naslednjih dveh letih ostala ekspanzivna in prociklična, kar je neustrezno, ne zagotavlja spoštovanja fiskalnih pravil in je v luči boja proti inflaciji v nasprotju z zaostreno denarno politiko Evropske centralne banke, v oceni proračunskih dokumentov za 2024 in 2025 ugotavlja fiskalni svet.