Opozicija v proračunih pogreša vizijo, za koalicijo ustrezen odziv na poplave

Ljubljana, 21. novembra - V opoziciji so do predloga proračunov za prihodnji dve leti, katerih obravnavo je danes začel DZ, kritični. Opozarjajo na dodatno obremenjevanje podjetij in prebivalcev pod krinko zagotavljanja sredstev za obnovo po poplavah. Menijo tudi, da proračuna nimata vizije. Koalicijskim strankam se zdita pravi odgovor na negotove razmere.