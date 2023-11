EU prek humanitarnega zračnega mostu dostavila pomoč Sudanu

Bruselj, 20. novembra - Evropska unija je konec minulega tedna prek humanitarnega zračnega mostu organizirala dostavo pomoči za Sudan. Zaradi spopadov med sudansko vojsko in rivalskimi paravojaškimi silami, ki so izbruhnili pred sedmimi meseci, je notranje razseljenih več sto tisoč ljudi, razmere v državi pa so izjemno zaskrbljujoče, opozarjajo v Bruslju.