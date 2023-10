V Savdski Arabiji se nadaljujejo pogajanja med sprtimi strani v Sudanu

Džeda, 27. oktobra - Predstavniki sudanske vojske in paravojaških sil za hitro podporo (RSF) so v četrtek po enomesečnem premoru v Džedi nadaljevali pogovore, katerih cilj je končati že več kot šest mesecev trajajoč konflikt, je sporočila Savdska Arabija. Ob tem je izrazila upanje, da bo dosežen sporazum, ki bo Sudanu zagotovil varnost, stabilnost in blaginjo.