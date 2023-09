Od spopadov opustošeni Sudan se sooča z izbruhi bolezni

Kartum, 26. septembra - V Sudanu, kjer od aprila divjajo spopadi med vojsko in paravojaškimi silami, se po navedbah zdravnikov soočajo z vse hujšimi težavami zaradi izbruhov bolezni. Opozorili so, da je zaradi mrzlice denga in akutne diareje umrlo več sto ljudi, in opozorili na katastrofalno širjenje bolezni, ki bi lahko ohromilo že tako zdesetkan zdravstveni sistem.