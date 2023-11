ZN opozarjajo na širjenje konflikta v Sudanu

New York, 17. novembra - Sedem mesecev trajajoč konflikt v Sudanu med vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF), v katerem je umrlo več tisoč ljudi, se širi v druge regije v državi, so v četrtek opozorili Združeni narodi. Sudanske oblasti, zveste državni vojski, pa so ZN pozvale k takojšnji ukinitvi mirovne misije ZN v državi (Unitams).