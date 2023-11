Slovenski knjižni sejem na temo Besedo besedi ter s Šoštanjem in Srbijo v gosteh

Ljubljana, 20. novembra - Na Gospodarskem razstavišču bodo zvečer odprli letošnji Slovenski knjižni sejem, ki so ga tematsko naslovili Besedo besedi ter za gostji izbrali mesto Šoštanj in državo Srbijo. Z nagovorom ga bo uvedla predsednica republike Nataša Pirc Musar, ob tem bodo podelili še Schwentnerjevo nagrado. Za obiskovalce bo sejem odprt od torka do nedelje.