Letošnji Schwentnerjev nagrajenec je Miha Kovač

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 20. novembra - Zbornica založnikov in knjigotržcev Schwentnerjevo nagrado letos namenja Mihi Kovaču. Kot piše v utemeljitvi, Kovač dokazuje, da je slovensko založništvo in knjigotrštvo temelj za svobodno, demokratično in razmišljujočo prihodnost. Nagrajen je tudi zaradi svojega prispevka pri častnem gostovanju Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu.