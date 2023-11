Za najboljši literarni prvenec letošnjega Slovenskega knjižnega sejma nominirane tri avtorice

Ljubljana, 14. novembra - Znane so nominiranke za najboljši literarni prvenec 39. Slovenskega knjižnega sejma. Žirija v sestavi pod vodstvom predsednice Suzane Tratnik ter članov Nade Breznik in Boruta Gombača je izbrala Z luknjami v prepihu Lare Božak ter Posuj se s pepelom vaših očetov Laure Buzeti in Težko vodo Pie Prezelj. Nagrado bodo na sejmu podelili 23. novembra.