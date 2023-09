Ženeva, 19. septembra - V begunskih taboriščih v Sudanu je od maja zaradi podhranjenosti in domnevnega izbruha ošpic umrlo več kot 1200 otrok, mlajših od pet let, sta danes v Ženevi opozorila visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).