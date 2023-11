Primorske novice o zdravi prehrani (17. 11.)

Koper, 16. novembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Katero jabolko je najbolj zdravo? piše o zdravi prehrani. Ob dnevu slovenske hrane se velja vprašati, kakšna je sploh naša prehranska varnost in kaj v resnici vsak dan prihaja na naše in krožnike naših otrok. Meni, da bi nas vse bolj moralo posebej zanimati tudi to, kako kakovostna je hrana in kakšnega porekla je.