Večer o evidentiranju delovnega časa (17. 11.)

Maribor, 16. novembra - Tanja Fajnik Milakovič v komentarju Kdo se boji novih evidenc? piše o evidentiranju delovnega časa. Kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, so že vrsto let ene najpogostejših na področju delovnih razmerij. Z novelo zakona o evidentiranju delovnega časa bodo inšpektorji za kršitve lahko predpisali občutno višje globe.