Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 11.)

Ljubljana, 16. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o srečanju notranjega ministra Boštjana Poklukarja z romunskim kolegom Catalinom Marianom Predoiujem, na katerem je Poklukar Romunijo pozval k vstopu v schengensko območje. Poročale so tudi o tem, da je vlada sklenila za 20 dni podaljšati začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko.