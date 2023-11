Demokracija o podpori Golobu (16. 10.)

Ljubljana, 16. novembra - Metod Berlec v komentarju "Neizvoljeni centri moči" iščejo Golobovega naslednika piše o padcu podpore premierju Robertu Golobu. Avtor meni, da so Golobu na funkciji šteti tedni oziroma meseci. Poudarja, da se je premier obdal s svetovalci, ki jih žene želja po maščevanju in so brez političnega občutka.