Na dogodku FMF o prednostih in izzivih ERC projektov ter pomenu podpore strokovnih služb

Ljubljana, 15. novembra - Pridobitev ERC je velika odgovornost, hkrati pa si s tem raziskovalci kupijo svojo svobodo, je na dogodku Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani poudaril matematični fizik Tomaž Prosen. Sogovorniki so izpostavili tudi ključno vlogo strokovnih služb tako pri prijavi projektov kot pri ohranjanju ravnotežja med menedžeriranjem in raziskovanjem.