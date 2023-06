Slovenski raziskovalci s projektom SiQUID do varne kvantne komunikacije na velike razdalje

Ljubljana, 16. junija - Na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko so danes predstavili projekt SiQUID, namenjen implementaciji kvantne distribucije ključev med več vladnimi vozlišči v Sloveniji in vzpostavitvi raziskovalnega testnega kvantnega omrežja med raziskovalnimi ustanovami. V okviru projekta želijo zagotoviti varno izmenjavo informacij na velike razdalje.