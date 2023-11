Arčon v Gorici o potrebah slovenske manjšine v Italiji

Gorica, 10. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Gorici srečal s skupnim zastopstvom slovenske manjšine v Italiji. V Trgovskem domu se je udeležil zaključka solidarnostne akcije za pomoč Sloveniji po avgustovski ujmi, kjer so pobudniki predali preostala sredstva, zbrana za pomoč prizadetim.

Z ministrom so o aktualnih odprtih vprašanjih in potrebah manjšine spregovorili predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, deželni svetnik Marko Pisani in predsednik Paritetnega odbora Marko Jarc.

Arčon je pojasnil, da je srečanje potekalo v luči ponedeljkovega pripravljalnega sestanka pred prihajajočim srečanjem premierja Roberta Goloba in italijanske premierke Giorgie Meloni v Rimu. Beseda pa je med drugim tekla o financiranju, zajamčenem zastopstvu, pa tudi predlogu nove konvencije italijanske televizije RAI za slovenske programe.

Udeležil se je tudi zaključka solidarnostne akcije za pomoč Sloveniji v Trgovskem domu, kjer so pobudniki izročili 25.000 evrov predstavnikom Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas. Že septembra pa so pobudniki akcije Sloveniji izročili 170.000 evrov za pomoč prizadetim v avgustovski ujmi.

Arčon se je zahvalil vsem za trud in pomoč ter poudaril, da imajo Slovenci v zamejstvu veliko srce in narodno zavest. Zahvalil se je tudi obema humanitarnima organizacijama, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Obisk Trgovskega doma je minister sklenil v družbi najmlajših iz osnovne šole Otona Župančiča iz Gorice. Na delavnici v Feiglovi knjižnici, ki deluje v okviru Narodne in študijske knjižnice, so s pomočjo avtoric in ilustratorke spoznavali otroško knjigo Gorica Nova Gorica, ki otroke popelje po obeh Goricah, so sporočili.