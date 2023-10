Po oceni policije četrtkov protest pred Rogom ni bil miroljubne narave

Ljubljana, 27. oktobra - Četrtkov protest ob odprtju novega Centra Rog na Trubarjevi v Ljubljani ni bil miroljubne narave, ampak so se iz množice vrstili pozivi po nasilnem vdoru v objekt. Policisti so sredstva za varovanje uporabili sorazmerno, so v popoldanski izjavi za medije povedali na Policijski upravi Ljubljana. Po oceni policije se je zbralo okrog 400 ljudi.