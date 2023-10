Center Rog pred odprtjem: Nova zgradba z ustvarjalnimi laboratoriji

Ljubljana, 26. oktobra - V Ljubljani bodo zvečer odprli novi Center Rog, ki bo v svoje prostore vabil k ustvarjanju v različnih laboratorijih, še pred tem pa so postavili prvo razstavo fotografov Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne v kreativno in družabno središče. Avtorja sta na velikih formatih zabeležila delo na zgradbi v zadnjih dveh letih.