Odprtje Centra Rog pospremil protest neuporabnikov centra Rog

Ljubljana, 26. oktobra - Na mestu nekdanje tovarne Rog je nocoj z odprtjem fotografske razstave avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče vrata odprl Center Rog. Odprtje je pospremil protest neuporabnikov centra Rog in njihovih podpornikov, posredovale so specialne enote policije.