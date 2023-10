Neuporabniki Roga po četrtkovem dogajanju pred Rogom za parlamentarni nadzor nad policijo

Ljubljana, 27. oktobra - Neuporabniki Roga so po četrtkovem odprtju novega Centra Rog, kjer je prišlo do izgredov in posredovanja policije, pozvali pristojne, da uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policije. Kot so povedali na novinarski konferenci, so četrtkov protest izvedli iz želje po drugačni politiki, kar pa je bilo po njihovih besedah zatrto z nasiljem.