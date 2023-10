Zveza društev slepih in slabovidnih s promocijo za ozaveščanje javnosti o brajevi pisavi

Ljubljana, 27. oktobra - Ob koncu projekta Promocija slovenščine in z njo promocija brajice 2023, ki je bil namenjen pripravi na obeležitev 200. obletnice uporabe brajeve pisave, so na Zvezi društev slepih in slabovidnih predstavili aktivnosti, ki so jih organizirali v okviru projekta. Te so bile namenjene promociji brajice ter ozaveščanju javnosti o slepoti in brajici.