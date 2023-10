Ob mednarodnem dnevu bele palice pozivi k ustreznim prilagoditvam za slepe in slabovidne

Ljubljana, 15. oktobra - Mednarodni dan bele palice, ki ga zaznamujemo danes, je namenjen ozaveščanju o pomenu bele palice kot simbolu večje samostojnosti slepih in slabovidnih. V zvezi društev slepih in slabovidnih stremijo k temu, da bi imeli vsi slepi in slabovidni enake možnosti za samostojno in družbeno koristno življenje. Na to opozarja tudi varuh Peter Svetina.