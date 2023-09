Slepi in slabovidni planinci Slovensko planinsko pot zaključujejo na Debelem rtiču

Ljubljana, 23. septembra - Z odtisom zadnjega planinskega žiga se bo danes na Debelem rtiču zaključil prostovoljski projekt slepi in slabovidni planinci po Slovenski planinski poti, ki je od 8. februarja 2020 do danes po tej planinski poti popeljal več kot 91 slepih in slabovidnih planincev, so sporočili iz inPlaninca/Planinske zveze Slovenije.