Ob svetovnem dnevu vida o diskriminaciji pri zaposlovanju slepih in slabovidnih

Ljubljana, 12. oktobra - Ob svetovnem dnevu vida, ki ga obeležujemo danes, na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije izpostavljajo problematiko diskriminacije pri zaposlovanju slepih in slabovidnih. Razumevanje delodajalcev in poznavanje medicine dela o sposobnostih slepih in slabovidnih namreč ni zadosti promovirano, opozarjajo na zvezi.