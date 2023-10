V Varnostnem svetu ZN neuspešni še dve resoluciji o bližnjevzhodnem konfliktu

New York, 26. oktobra - V Varnostnem svetu Združenih narodov se v sredo niso uspeli uskladiti še o dveh resolucijah, v središču katerih je bil humanitarni vidik konflikta med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Predloga resolucij sta pripravili ZDA in Rusija, poročajo tuje tiskovne agencije.