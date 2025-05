London prekinil prostotrgovinska pogajanja z Izraelom

London, 20. maja - Združeno kraljestvo je prekinilo pogajanja z Izraelom o novem sporazumu o prosti trgovini in uvedlo nove sankcije proti naseljencem na Zahodnem bregu, je danes izjavil britanski zunanji minister David Lammy. Razmere v Gazi so nevzdržne, je opozoril in dodal, da je London na pogovor poklical izraelsko veleposlanico.