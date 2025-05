Fajon: Slovenija z drugimi državami preučuje možnost uvedbe sankcij proti Izraelu

Bruselj, 20. maja - Slovenija skupaj s Francijo in Irsko preučuje možnost uvedbe sankcij proti Izraelu, ki krepi napade na Gazo, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU povedala ministrica Tanja Fajon. Obenem je podprla izjavo Združenega kraljestva, Francije in Kanade, ki so Izraelu zagrozili s konkretnimi ukrepi.