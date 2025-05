ZN: Izrael še sto tovornjakom s pomočjo dovolil vstop v Gazo

Gaza, 20. maja - Združeni narodi so danes sporočili, da so od Izraela prejeli dovoljenje za vstop še približno sto tovornjakov s pomočjo v Gazo, kamor se po popolni izraelski blokadi počasi znova steka humanitarna pomoč. Pri svetovni organizaciji upajo, da bodo pošiljkam s pomočjo odobrili vstop v od vojne uničeno enklavo najkasneje do srede.