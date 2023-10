ZDA vložile veto na brazilski predlog resolucije z obsodbo Hamasa

New York, 18. oktobra - ZDA so danes vložile veto na predlog brazilske resolucije, ki obsoja teroristične napade Hamasa na Izrael, hkrati pa zahteva, da Izrael umakne poziv Palestincem, naj se s severnega dela Gaze umaknejo na jug. Za resolucijo je glasovalo 12 od 15 članic Varnostnega sveta ZN, Rusija in Velika Britanija pa sta se vzdržali.