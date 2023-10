Varnostni svet ZN ni potrdil ruske resolucije za konec vojne med Izraelom in Hamasom

New York, 17. oktobra - Varnostni svet ZN je v ponedeljek zavrnil ruski predlog resolucije o koncu vojne med Izraelom in Hamasom, ker ni vseboval jasne obsodbe terorističnih napadov Hamasa na Izrael. Za predlog je glasovalo pet držav, štiri države so bile proti, šest se jih je vzdržalo. Za potrditev je potrebnih najmanj devet glasov.