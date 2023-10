Varnostni svet ZN danes o napadu na bolnišnico v Gazi

New York, 18. oktobra - Varnostni svet ZN bo danes popoldne na izrednem zasedanju, ki sta ga po napadu na bolnišnico v Gazi uradno zahtevali Rusija in Združeni arabski emirati, razpravljal o spopadih med Izraelom in Hamasom. Potekalo naj bi tudi glasovanje o brazilskem predlogu resolucije, ki se osredotoča na zahtevo po humanitarnem dostopu do Gaze.