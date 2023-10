Varnostni svet ZN ponovno o krizi na Bližnjem vzhodu

New York, 16. oktobra - Varnostni svet ZN bo nocoj ponovno razpravljal o krizi na Bližnjem vzhodu. Po navedbah diplomatov bodo tokrat govorili o ruskem in brazilskem predlogu resolucije. Prvi poziva k prekinitvi ognja in dostavi humanitarne pomoči v Gazo, a ne omenja palestinskega gibanja Hamas, drugi pa se razlikuje v tem, da dejanja Hamasa označuje za terorizem.